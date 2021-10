Seit ihrer Teilnahme bei Princess Charming hat sich im Leben von Elsa Louise so einiges geändert! Die attraktive Berlinerin hat es in der queeren Kuppelshow bis ins große Finale geschafft – landete dann jedoch auf dem zweiten Platz. Trotz der TV-Liebespleite nutzte die Fitnessliebhaberin ihre Medienpräsenz, denn inzwischen arbeitet sie unter anderem als Influencerin. Aber das ist nicht das Einzige, das sich bei ihr geändert hat: Elsa hat nach "Princess Charming" nämlich ihr Sportmanagement-Studium abgebrochen!

"Ich habe bis zum vierten Semester studiert – und ganz unabhängig davon, dass ich einen neuen Weg gehe, war es für mich nicht mehr das Richtige", betonte Elsa im Promiflash-Interview im Grimm's Hotel am Potsdamer Platz. Die Berlinerin habe sich dann zunächst ein Urlaubssemester genommen und während dieser Zeit gemerkt, dass es eine große Erleichterung für sie war, nicht mehr zur Uni gehen zu müssen. "Und da ich eh in die Selbstständigkeit gehen möchte, habe ich mir gesagt, dass ich da auch anders hinkomme, ohne Sportmanagement fertig zu studieren", erklärte sie.

Aber was genau sind denn eigentlich Elsas Zukunftspläne? "Ich würde schon gerne in den Bereich Sport gehen und auch Personal Training weitermachen – aber halt in einer Selbstständigkeit", gab sie einen Einblick und schilderte: "Dadurch, dass ich jetzt einfach eine gewisse Reichweite bekommen habe, werde ich das schon irgendwie verbinden und damit dann auch irgendwie nutzen können."

