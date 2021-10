Jetzt schaltet sich auch Chris Broy ein! Vor wenigen Tagen haben sich die Influencerin Jenefer Riili und ihr Ex Matthias Höhn (25) wegen ihres Sohnes Milan (3) total gezofft: Der Berlin - Tag & Nacht-Star soll den Spross zwischen sich und seiner neuen Partnerin Michelle haben schlafen lassen – und das ohne es vorher mit der Mutter abgesprochen zu haben. Jetzt mischt sich auch Ex-Kampf der Realitystars-Kandidat Chris ein – und stellt sich auf die Seite der Reality-TV-Bekanntheit. Er meint: "Ich finde es einfach nur ekelhaft und widerlich, was Jenny durchmachen muss."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de