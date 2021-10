Mike Singers (21) Fans mögen Sophie Lilian Marstatt offenbar sehr! Vor einigen Wochen machte der Erfolgsmusiker offiziell, was seine Community schon seit Monaten vermutet hatte: Er datet tatsächlich die schöne Influencerin. Seitdem sie ihr Versteckspiel für beendet erklärt haben, fahren die beiden Turteltauben eine regelrechte Liebesoffensive in der Öffentlichkeit – und ihre Follower feiern es total: Mikes Fans machten ihm jetzt sogar den Vorschlag, Sophie doch in seine Karriere einzubinden...

Ein Abonnent hatte sich bei dem "Deja Vu"-Interpreten erkundigt, warum die Schönheit bisher in keinem seiner Musikvideos aufgetaucht ist. Mike rief seine Follower daraufhin in seiner Instagram-Story auf, abzustimmen: Sollte er Sophie in seinem nächsten Musikvideo eine Rolle geben? Das Ergebnis fiel eindeutig aus: 86 Prozent stimmten für Ja. Seine Fangemeinde kann scheinbar gar nicht genug von dem Paar kriegen! Wer weiß, vielleicht bringen die zwei ja wirklich bald einen superheißen Musikclip heraus?

Ganz klar: Zwischen Mike und Sophie läuft es richtig gut! Nicht nur, weil die zwei ohne Unterlass am Turteln sind, sondern auch, weil sie jetzt gemeinsam ein Luxushaus bezogen haben. Folgt vielleicht auch bald die Verlobung? Diese Frage beantwortete die Bloggerin vor ein paar Tagen in ihrer Story: "Alles Schritt für Schritt! Wir haben hoffentlich noch so viel Zeit", betonte sie.

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt und Mike Singer

Instagram / sophiemarstatt Mike Singer und Sophie Lilian Marstatt, August 2021

Instagram / mikesinger Sophie Lilian Marstatt und Mike Singer im August 2021

