Tolle News für Guido Maria Kretschmer (56). Der beliebte Modedesigner ist seit 2012 aus vielen Wohnzimmern in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Mit seiner Sendung Shopping Queen begeistert er täglich zahlreiche Mode-Fans im ganzen Land und seit März 2021 ist er auch noch mit "Guidos Deko Queen" auf den Bildschirmen zu sehen. Vor allem seine ehrlichen Bewertungen und lustigen Kommentare machen ihn zum absoluten Zuschauerliebling. Und schon nächste Woche dürfen sich seine Fans über einen Guido zum Anfassen freuen.

Zu Beginn der Woche verkündete der ehemalige Supertalent-Juror auf Instagram aufregende Neuigkeiten: "Guten Morgen ihr Lieben, heute ist ein großer Tag für mich, denn ich darf euch endlich von einem ganz besonderen Projekt berichten: Ich bekomme meine eigene Wachsfigur im Madame Tussauds Berlin." Dazu postete er ein Foto, das ihn bei der Vermessung für seine Figur zeigt. "Bereits zu Beginn dieses Jahres gab es einen großen Termin, bei dem ich vermessen und jedes Detail von mir genauestens dokumentiert wurde, damit anschließend in London meine Wachsfigur angefertigt werden konnte", berichtete der Buchautor freudig.

Begeistert fügte er seinem Post hinzu: "In einer Woche ist es nun endlich soweit und ich bin so gespannt mir selbst gegenüberstehen zu können. Das wird eine ganz besondere Erfahrung für mich und ich empfinde es als große Ehre!" Unter seinem Beitrag freuen sich viele Promis und Follower mit ihm und fiebern auf die Enthüllung seiner Figur am 12. Oktober 2021 hin.

Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer, Designer

Anzeige

TVNOW Guido Maria Kretschmer bei "Guidos Deko Queen"

Anzeige

TVNow Guido Maria Kretschmer, Designer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de