Johannes Haller (33) genießt die Zeit in seiner Wahlheimat in vollen Zügen! Auf Ibiza lebt der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer nicht nur mit seiner Verlobten Jessica Paszka (31) und der gemeinsamen Tochter Hailey-Su. Der Reality-TV-Star hat im vergangenen Jahr auch ein eigenes Unternehmen gegründet und betreibt dort nun einen Bootsverleih. Dass er den Sprung in die Selbstständigkeit und das Abenteuer Auswandern gewagt hat, bereut der gelernte Kfz-Mechaniker keineswegs – ganz im Gegenteil: Johannes ist unheimlich dankbar für sein neues Leben!

Mit RTL sprach der 33-Jährige über das Leben auf der spanischen Insel – und das möchte er auf keinen Fall mehr missen. "Hier zu leben und dort, wo andere Urlaub machen, zu arbeiten. Das wollte ich immer. Das bringt einen echt zum Lächeln", schwärmte der frischgebackene Vater. Dafür sei er heute "megadankbar". Sein Unternehmen sei inzwischen zu einem erfolgreichen Geschäft gewachsen. Damit habe sich auch Johannes' Selbstwahrnehmung geändert. "Als den klassischen Influencer sehe ich mich weniger. Einfach als Unternehmer, Arbeitgeber, Papa, Ehemann", erzählte der gebürtige Ravensburger.

Seine Partnerin Jessi hatte vor wenigen Wochen jedoch weniger angetan von ihrem Leben auf Ibiza gewirkt. In ihrer Instagram-Story hatte die Beauty betont, auf keinen Fall dauerhaft auf der Insel leben zu wollen. "Mir fehlt Deutschland einfach. Mir fehlt einfach so viel, ich könnte euch tausend Sachen aufzählen", hatte die Influencerin geklagt.

Anzeige

Lela Radulovic Photography Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de