Ashlee Simpson (37) ist ein echter Familienmensch. Seit sieben Jahren geht die gebürtige Texanerin nun schon mit ihrem Ehemann Evan Ross (33) durchs Leben. Nachdem sich die beiden Turteltauben im August 2014 das Jawort gegeben hatten, krönten zwei gemeinsame Kinder ihre Liebe. Doch im Netz teilt die Mutter nur selten Bilder mit ihren Sprösslingen. Anlässlich ihres Ehrentages veröffentlichte Ashlee nun aber ein seltenes Familienfoto.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Eine himmlische Familie-Darstellerin nun einige Eindrücke von ihren Feierlichkeiten. "Geburtstagsliebe", schrieb die frischgebackene 37-Jährige schlicht zu den Aufnahmen. Auf einigen Bildern, ist Ashlee zu sehen, wie sie die Kerzen auf ihrem Kuchen auspustet. Daneben teilte sie eine rare Momentaufnahme mit ihrem Mann und ihren drei Kindern Jagger Snow (6), Ziggy Blu und ihrem Sohn aus früherer Ehe, Bronx Wentz (12). Auf den Schnappschüssen der Geburtstagsparty war zudem zu erkennen, dass auch Ashlees Schwester Jessica (41) sowie Evans Schwester Tracee Ellis Ross (48) mit der Sängerin ihren großen Tag feierten.

In den Kommentaren gratulierten der dreifachen Mutter neben vielen Fans auch einige Promis. So wünschten beispielsweise Ashley Greenes (34) Ehemann Paul Khoury, Sänger Miguel (35) oder Sängerin Lauren Hashian (37) der Schauspielerin alles Gute für ihr neues Lebensjahr. Zudem fiel einigen Usern auf, wie glücklich die kleine Familie auf der gemeinsamen Aufnahme aussah und wie groß Ashlees Sprösslinge mittlerweile sind. "Bronx und Jagger werden so schnell erwachsen", schrieb beispielsweise ein begeisterter Fan.

Instagram / ashleesimpsonross Ashlee Simpson und ihre Familie im Oktober 2021

Instagram / ashleesimpsonross Jessica Simpson, Ashlee Simpson und Tracee Ellis Ross im Oktober 2021

Instagram / ashleesimpsonross Ashlee Simpson und ihre Familie im Oktober 2021

