Charli D'Amelio (17) spricht über ihren Erfolg! Mit gerade einmal 17 Jahren ist die Beauty bereits einer der erfolgreichsten Social-Media-Stars dieser Zeit. Ihre Karriere begann 2019 mit einem TikTok-Video, in dem sie ihre Lippen zu einem Song bewegte. Mittlerweile folgen dem Teenie über 100 Millionen Fans im Netz. Doch das bringt auch Schattenseiten mit sich – beispielsweise fiese Hate-Kommentare. Fühlt sich Charli deshalb manchmal noch zu jung für ihre Mega-Bekanntheit?

Das beantwortete die Tänzerin nun bei der Pressekonferenz zum Reality-Format "The D'Amelio Show" in Anwesenheit von Promiflash – die Sendung läuft am 13. Oktober auf Disney+ an. Charli erklärte, dass ihr Fame quasi über Nacht kam. "Dadurch, dass es so schnell passiert ist, habe ich zu viele meiner Emotionen im Netz preisgegeben und die Hater an mich rangelassen. Ich hatte keine Zeit zu verstehen, dass es sich nicht lohnt, sich aufzuregen", verriet die US-Amerikanerin. So scheint sie anfangs nicht wirklich bedacht mit Social Media umgegangen zu sein.

Bereuen tut sie es aber nicht: "Ich habe daraus gelernt. [Die Kritiker] haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin", betonte Charli im weiteren Gesprächsverlauf. Demnach fühlt sich die Berühmtheit offenbar auch nicht zu jung für den ganzen Trubel. Ganz im Gegenteil: Mittlerweile könne sie sehr gut damit umgehen.

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, Social-Media-Star

