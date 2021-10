Für den Ehrentag ihrer Tochter hat Heidi Klum (48) ganz groß aufgefahren! Am Samstag feierte Lou ihren zwölften Geburtstag und stand an diesem Tag natürlich ganz im Mittelpunkt des Geschehens. Ihre Mutter hatte ihr bereits einen süßen Social-Media-Beitrag gewidmet, in dem sie nicht nur alte Fotos mit dem Geburtstagskind teilte, sondern dem Teenie auch eine goldige Liebeserklärung machte. Aber das Supermodel hat sich für seine Tochter noch viel mehr einfallen lassen und eine aufwendige Fete auf die Beine gestellt.

Auf ihrem Instagram-Profil gab Heidi im Laufe des Tages einige Einblicke in die wilde Party. Sie hatte nicht nur mehrere Hüpfburgen für ihre Tochter organisiert, sondern auch einen privaten Tacostand aufbauen lassen. So konnten die Gäste einem Profi dabei zusehen, wie er köstliche Tortillas zubereitete. Lou selbst schien ihren großen Tag jedenfalls total zu genießen – immerhin postete ihre Mama ein Foto, auf dem sie auf der Hüpfburg herumtobt. Weil sie die Zwölfjährige aber größtenteils aus der Öffentlichkeit raushält, ist sie nur aus der Ferne und von der Seite zu sehen.

Töchterchen Leni (17) hingegen steht seit einigen Monaten total im Rampenlicht. Die Blondine tritt nämlich in die Fußstapfen ihrer Mutter und startet als Model durch. In Heidis Story ist sie jetzt auch anlässlich von Lous Geburtstag zu sehen – dort genießt sie den Tag mit Stiefpapa Tom Kaulitz (32) und dessen Zwillingsbruder Bill (32), der sich auch unter die Partygäste mischte.

Instagram / heidiklum Heidi Klums Geburtstagsfeier für Tochter Lou

Instagram / heidiklum Heidi Klums Tochter Lou

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Leni Klum

