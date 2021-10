Dieter Bohlen (67) genießt das Leben fernab des Rampenlichts. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die neuen Staffeln von DSDS und Das Supertalent ohne den Poptitan stattfinden werden. RTL wünschte sich offenbar frischen Wind und setzt fortan auf neue Gesichter an den Jurypulten der Shows. Nach dem TV-Aus warten Dieters Fans aber gespannt darauf, wann dessen großes Comeback ansteht. Aber Pustekuchen – der Musiker hat derzeit keine Ambitionen, ins Showgeschäft zurückzukehren.

"Ihr denkt, ich sitze die ganze Zeit zu Hause und denke über die nächste TV-Show nach und über die nächste Schallplatte. Leute: Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will", betonte der Produzent jetzt in einem Instagram-Video. Als Beweis, wie gut es ihm derzeit geht, hatte er sich im weißen Sand an einer Düne niedergelassen und seine Sonnenbrille aufgesetzt. "Ich bin so glücklich. Ich habe mein Ziel erreicht", stellte er klar. Er genieße es richtig, dass er derzeit keinen Druck verspürt und seine Zeit frei planen kann.

Vor allem seine Frau Carina Walz dürfte froh sein, dass ihr Liebster derzeit viel Freizeit hat – immerhin können die Turteltauben so ihr Glück ausgiebig genießen. Erst vor wenigen Wochen feierte das Paar bereits seinen 15. Jahrestag und der 67-Jährige widmete der Beauty einen süßen Social-Media-Beitrag. "Die Liebe hält noch immer – möge es für immer so bleiben", schrieb Dieter dazu.

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen während des DSDS-Finales 2017

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de