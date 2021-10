Huch, Joaquin Phoenix (46) probiert wohl einen neuen Style aus! Dass in dem Oscar-Preisträger ein begnadeter Schauspieler, dafür aber kein begeistertes Fashion-Victim steckt, ist bekannt. Bei der diesjährigen Verleihung der Academy Awards trug der Hollywoodstar sogar schon zum dritten Mal denselben Anzug, um weniger Müll zu produzieren. Nun sorgte der Darsteller aber doch mit einem außergewöhnlichen Look für Aufsehen: Bei einem Event tauchte Joaquin mit einer Halbglatze auf!

Der 46-Jährige war beim New York Film Festival zu Gast, um seinen neuen Film "C'mon C'mon" zu promoten. Die Aufmerksamkeit zog jedoch vor allem die Frisur des "Walk the Line"-Darstellers auf sich. Während Joaquin sein graues Haar an den Seiten wie gewohnt lang trägt, hat er oben jetzt eine Glatze rasiert. Abgesehen von der skurrilen Haarpracht hielt es der Filmstar jedoch leger und zeigte sich in einem schwarzen Hoodie. Damit rief der überzeugte Veganer jedoch zum Tierschutz auf: "Unterstützt die Animal Liberation Front", war auf dem Pullover zu lesen.

Ob die Frise womöglich Teil eines neuen Filmprojekts ist? Immerhin ist der frischgebackene Vater für seine Rollen bekanntlich auch für optische Veränderungen bereit. Für den Kinohit Joker, in der er als Hauptdarsteller zu sehen war, hatte er sogar über 20 Kilogramm verloren.

Getty Images Joaquin Phoenix, 2020

Getty Images Joaquin Phoenix und Gaby Hoffmann beim New York Filmfestival im Oktober 2021

ActionPress Joaquin Phoenix als Arthur Fleck alias Joker

