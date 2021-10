Hier beweist Bella Hadid (25) ihre Fähigkeiten als Tante. Im vergangenen Jahr wurde Gigi Hadid (26) zum ersten Mal Mutter. Seitdem sind ihre Angehörigen einfach nur hin und weg von dem neuen Familienzuwachs. Auf Social Media erfreut die Darstellerin ihre Community zudem immer wieder mit goldigen Fotos von der Einjährigen. Anlässlich des Geburtstags ihrer Schwester teilte Gigi nun einen süßen Moment von Khai mit ihrer Tante.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte das Model nun den niedlichen Schnappschuss von ihrer Schwester, die Khai auf dem Arm hielt. Augenscheinlich sah sich das Duo gerade die bunten Geburtstagsluftballons an. "Wir feiern dich heute und jeden Tag, Bella", schrieb die Blondine unter das Foto. Anschließend verriet sie zudem, dass Bella offenbar eine supertolle Tante ist, denn Gigi bezeichnete sie als "ewige Beschützerin". Auch Bellas Mutter Yolanda (57) erkannte die Tantenfähigkeiten ihres mittleren Kindes an. In ihrer Story teilte das ehemalige Model ein Foto von dem Duo, zu dem sie "liebste Tante" schrieb.

Doch die 57-Jährige ließ es sich zudem nicht nehmen, der frischgebackenen 25-Jährigen zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. Während Bellas Bruder Anwar (22) nur ein kurzes Video von einem gemeinsamen Bowlingabend teilte, postete Yolanda eine Vielzahl alter Aufnahmen von ihrer Tochter. "Ich bin so unglaublich stolz auf die unverwüstliche junge Frau, die du geworden bist, während du das Leben mit solcher Güte und Anmut meisterst", schwärmte die TV-Persönlichkeit.

Instagram / gigihadid Bella Hadid und Khai Hadid Malik im Oktober 2021

Instagram / bellahadid Gigi Hadid und ihre Tochter Khai im Oktober 2021

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Tochter Khai

