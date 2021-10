Sabrina Mina (28) verrät, warum die 5 Senses for Love-Ehe mit Mehmet (29) gescheitert ist. Obwohl die Turteltauben zunächst superglücklich miteinander schienen, bestätigten sie im Sommer ihre Trennung. Die Hintergründe für das Liebes-Aus hatten beide Ex-Partner zunächst für sich behalten. Jetzt packt Sabrina aber aus und erhebt schwere Vorwürfe: Mehmet betrog sie angeblich mit mehreren Frauen gleichzeitig. "Während der Dreharbeiten war er mit der besagten Frau bereits liiert und mittlerweile weiß man, dass es mindestens noch eine weitere Frau gibt, mit der er auch zusammen ist [...]. Also sind wir schon mal drei in dieser Beziehung – mindestens", führt sie aus.

