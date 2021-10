Die Netflix-Serie Squid Game löste einen regelrechten Hype aus! In der südkoreanischen Serie werden Hunderte verschuldete Menschen angeworben, um in Spielen um Leben und Tod gegeneinander anzutreten. Der Sieger sackt am Ende einen Jackpot von etwa 33 Millionen Euro ein. Diese blutige Geschichte beschert zurzeit nicht nur Netflix einen Riesenerfolg, sondern macht auch die Hauptdarsteller weltweit berühmt. Darstellerin Ho-yeon Jung (27) gewinnt in unter drei Wochen zum Beispiel satte 13 Millionen Instagram-Follower dazu.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de