Andrej Mangold (34) meldet sich bei seinen Followern! Eigentlich liefert der Ex-Bachelor seiner Community im Netz regelmäßig Content. Doch in den vergangenen Wochen wurde es plötzlich ziemlich ruhig auf seinem Kanal, sodass sich einige Fans sogar Sorgen um den Hottie machten. Vor wenigen Tagen verriet er dann in einem Interview, dass die neue Beziehung seiner Verflossenen Jennifer Lange (27) Grund für seine Social-Media-Auszeit gewesen ist. Doch jetzt teilte er endlich wieder ein Posting und teaserte zugleich an: Andrej will wohl noch einiges auspacken!

Via Instagram postete der Muskelmann ein Foto, auf dem er nachdenklich zur Seite schaut. In der Bildunterschrift wandte er sich dann mit lieben Worten an seine Abonnenten, die ihn während der Auszeit kontaktiert hatten: "Ihr habt mir so viel Liebe gegeben und ich habe das wirklich gebraucht! Ihr seid der Beweis dafür, dass Social Media auch schön sein kann. Ich habe euch noch sehr viel zu erzählen und werde deshalb ab jetzt ganz langsam wieder aktiver werden", versicherte Andrej unter dem Beitrag.

Klingt ganz so, als würde er weitere schlüpfrige Details über seine Ex Jenny und ihren neuen Freund Darius Zander (37) auspacken wollen. Denn das Pikante an deren Liebe ist: Darius war mit Andrej befreundet! "Er versuchte mich sogar während der Trennungsphase zu bestärken, redete oftmals schlecht über sie, um letztendlich selbst mit ihr zusammen zu kommen", plauderte Andrej bereits gegenüber der Bild aus.

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

Instagram / dregold Andrej Mangold im August 2021

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2021

Meint ihr, Andrej wird noch weitere Details über Jenny und Darius auspacken? Ja, auf jeden Fall! Nee, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



