Bella Hadid hat ihren Ehrentag offenbar standesgemäß gefeiert! Am vergangenen Samstag ist das Model 25 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wurde die gebürtige US-Amerikanerin mit zahlreichen Glückwünschen überhäuft: Ihre Schwester Gigi Hadid (26) teilte beispielsweise ein süßes Foto von der frischgebackenen Mutter und ihrer Tochter Khai. Doch auch sonst schien Bella einen tollen Geburtstag gehabt zu haben: Sie wurde mit Gigi und ihrem Bruder Anwar Hadid (22) beim Feiern gesichtet!

Paparazzifotos, die unter anderem DailyMail vorliegen, zeigen das Trio mit weiteren Freunden während einer Partynacht in New York City. An dem Abend zog die 25-Jährige mal wieder alle Blicke auf sich: Bella trug ein schwarzes Outfit, bestehend aus einem knielangen Rock und einem langärmeligen Crop-Top, das ihr Dekolleteé perfekt zur Geltung brachte. Dazu kombinierte sie eine dunkelbraune Perücke und ein dunkles Make-up. Mit ihren Liebsten schien die Beauty total viel Spaß gehabt zu haben: Auf den Bildern strahlt sie bis über beide Ohren.

Gigi und Anwar hatten sich für den Geburtstag ihrer Schwester ebenfalls total in Schale geworfen: Die 26-Jährige verzauberte mit einem schwarz-weiß gemusterten Jumpsuit, einer dazu passenden Lederjacke und einem strengen Zopf. Der Jüngste der Familie hingegen trug ein buntes Oberteil und eine schwarze Hose.

Gigi und Bella Hadid im Februar 2020 in Paris

Bella Hadid beim Film Festival in Cannes im Juli 2021

Gigi und Bella Hadid im August 2019 in New Jersey

