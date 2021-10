Mats Hummels (32) scheint sein Leben gerade in vollen Zügen zu genießen! Seitdem im August die Runde gemacht hat, dass er und seine Nochehefrau Cathy die Scheidung eingereicht haben sollen, wird um das Liebesleben des Kickers wild spekuliert. Zuletzt war dem BVB-Star eine Liaison mit der Dortmunderin Lisa Marie Straube nachgesagt worden, doch vergangenes Wochenende wurde Mats nun mit einer ganz anderen Dame abgelichtet: RTL liegen Aufnahmen vor, die den 32-Jährigen in innigen Posen mit der dänischen Influencerin Stefanie Brigon in einem Kopenhagener Privatclub zeigen. Nach innigen Gesprächen sollen die beiden später am Abend sogar wild rumgeknutscht haben. Während ganz Deutschland nach wie vor grübelt, wie denn jetzt genau der Beziehungsstatus des Sportlers aussieht und in welchem Verhältnis er aktuell zu Cathy oder Lisa steht, schweigt Mats weiter eisern zu allen Schlagzeilen.

