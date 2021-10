Stehen bei Olly Murs (37) schon bald Hochzeit und Kinderplanung an? Anfang vergangenen Jahres machte es der Sänger offiziell: Er hat in Amelia Tank seine neue Freundin gefunden. Seitdem sind er und die Bodybuilderin einfach unzertrennlich – und erfreuen ihre Fans im Netz auch immer mal wieder mit süßem Pärchencontent. Nun spricht der Musiker im Interview ganz offen über ihre Liebe – und gewährt einen Einblick in seine Vorstellungen von der Zukunft.

"Ich habe großes Glück, dass ich Amelia genau zu diesem Zeitpunkt kennengelernt habe. Ich war bereit, sesshaft zu werden", plaudert Olly im Gespräch im Rahmen einer Kampagne von Peperami aus. Da er durch den Lockdown nicht mehr richtig arbeiten konnte, habe er Zeit gehabt, mit Amelia eine tolle Basis zu schaffen und viel Zeit mit ihr zu verbringen. "Sie ist brillant, und ich würde gerne eine Zukunft mit ihr haben. Heirat und Kinder müssen wir abwarten, denn wir haben es nicht eilig und sind sehr glücklich, so wie es jetzt ist", erzählt er.

Doch das Paar ist schon eine Weile nicht mehr zu zweit. Olly und Amelia durften ihren Hund Missy in ihrem Zuhause im britischen Essex begrüßen. "Eltern eines Haustieres zu sein, war definitiv ein guter nächster Schritt! Wir würden Missy für nichts in der Welt eintauschen – sie ist die Beste", schwärmt der Künstler.

Anzeige

Instagram / ollymurs Sänger Olly Murs und Freundin Amelia Tank 2020

Anzeige

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank

Anzeige

Getty Images Olly Murs bei den Global Awards in London im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de