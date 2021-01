Bonnie Strange (34) lässt am anderen Ende der Welt sie Seele baumeln! Im Gegensatz zu vielen anderen hat das Model aktuell weder mit Schnee noch mit Eiseskälte zu kämpfen und kann stattdessen das Strandleben in vollen Zügen genießen: Die 34-Jährige befindet sich nämlich derzeit auf Bali – dass sie trotz der aktuellen Lage bis nach Indonesien gereist ist, wird allerdings heftig kritisiert...

In ihrer Instagram-Story gibt die Mutter einer Tochter jetzt Eindrücke von ihrem Aufenthalt in Asien. Dort sei sie für einen Job hingereist – hat aber offenbar genügend Zeit für Freizeit: Immerhin genießt sie mit ihren Freunden Selma und Reza nicht nur einige Drinks, sondern besucht sogar einen Tätowierer. Bonnie hat darüber hinaus aber auch die Gelegenheit, in einem Pool zu entspannen und präsentiert sich beim Schwimmen in einem knappen Bikini.

Neben vielen ihrer Fans entging auch einem weiteren Instagram-Nutzer Bonnies Bali-Spaß nicht – der sieht die Reise der Influencerin jedoch kritisch und nimmt sie dafür aufs Korn: "Unterstütze dein globales Business: Das Problem mit privilegierten, weißen Mädchen. Heute mit Bonnie Strange." Dem User ist es ein Dorn im Auge, dass die Blondine trotz der aktuellen Gesundheitskrise verreist ist und schlussfolgert aus ihren Storys deshalb zynisch: "Bali ist sicher!"

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange auf Bali, 2021

Instagram / bonniestrange Bonnie Stranges Tattoo

Getty Images Bonnie Strange im Januar 2020

