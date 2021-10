Große Neuigkeiten für alle Fans von The Witcher! Die düstere Netflix-Serie hatte 2019 bereits mit der ersten Staffel ihre Zuschauer vom Hocker gehauen. Besonders Hauptdarsteller Henry Cavill (38) begeisterte in der Rolle des Geralt von Riva. Schon im Frühjahr 2020 wurde dann bekannt, dass die Produktion eine Fortsetzung bekommen soll – und jetzt ist auch der Starttermin der neuen Folgen endlich bekannt!

Via Instagram verkündete Netflix nun diese News. Gemeinsam mit einem offiziellen Plakat der Serie wird dort bekannt gegeben: "Geralt von Rivas Bestimmung ist es, zu beschützen. Staffel zwei erscheint am 17. Dezember!" Die Fans der Produktion sind total begeistert von dieser Bekanntgabe und freuen sich in den Kommentaren total: "Wird auch langsam Zeit!", schrieb ein ungeduldiger User.

Neben bekannten Gesichtern wie Henry wird in der neuen Staffel auch ein ganz neuer Charakter eingeführt werden: Adjoa Andoh (58), bekannt aus dem Netflix-Hit Bridgerton, wird als Nenneke auftauchen – und Geralt als Oberpriesterin des Melitele-Tempels zur Seite stehen.

Anzeige

Getty Images Regisseurin Lauren Schmidt Hissrich, mit Henry Cavill, Freya Allan und Anya Chalotra

Anzeige

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in "The Witcher"

Anzeige

Getty Images Adjoa Andoh bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de