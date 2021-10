Bei The Voice of Germany müssen die Kandidaten ordentlich Gas geben! Wenn Nico Santos (28), Johannes Oerding (39), Sarah Connor (41) oder Mark Forster (38) eine Stimme besonders toll finden, können sie buzzern, um das Talent zu sich ins Team zu holen. Einige Kandidaten legen auf der Bühne eine besondere Performance hin. So auch Daniel Hellmann: Er trat in einem Kuh-Kostüm auf!

"Ich glaube, die Welt ist bereit für das, was ich mache. Ich will zeigen, dass der Planet nicht nur uns Menschen gehört", sagte Daniel im Interview vor seinem Auftritt. Er performte als Soya the Cow, um auf die Missstände im Umgang mit Tieren aufmerksam zu machen. Dafür trug er ein Kuh-Kostüm samt Fellohren und Hörnern. Er sang den Song "Take On Me" von A-ha, konnte die Jury stimmlich aber nicht überzeugen – keiner der Coaches buzzerte für den 35-Jährigen. Als sie sich umdrehten, machten sie jedoch große Augen. "Man muss das erst mal verarbeiten, aber das ist ja genau, was du erreichen willst: Dass alle hingucken und zuhören", ordnete Johannes den Auftritt ein.

Die Fans im Netz reagierten gemischt auf die Aktion. "Die Message dahinter ist sehr gut, aber muss man sich deswegen so verkleiden?", schrieb ein User auf Twitter. "Ist das noch 'The Voice of Germany' oder schon 'The Masekd Singer'", amüsierte sich ein anderer Nutzer. Einige zeigten sich jedoch auch nachdenklich. "Wie traurig, dass sich hier alle lustig machen. Er will einfach etwas Gutes tun und auf falsches Verhalten aufmerksam machen", kommentierte ein Fan.

Anzeige

ProSiebenSAT.1 / Claudius Pflug Nico Santos bei "The Voice of Germany", 2021

Anzeige

ProSiebenSAT.1 / Christoph Assmann Johannes Oerding, Sarah Connor, Nico Santos und Mark Forster

Anzeige

ProSieben / SAT.1 / André Kowalski Johannes Oerding, Sarah Connor, Nico Santos und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de