Greta Engelfried beschreibt ihren Mr. Right! Seit wenigen Wochen geht die ehemalige Love Island-Teilnehmerin wieder allein durchs Leben – die Beziehung zu ihrem Show-Teilnehmer Fynn Lukas Kunz ist gescheitert. Die beiden Influencer haben festgestellt, dass sie trotz ihrer Gefühle füreinander einfach zu unterschiedlich seien, um als Paar eine Zukunft zu haben. Doch welche Eigenschaften sollte Gretas Traummann denn dann haben?

In einer Instagram-Fragerunde verriet die Hessin, dass sie auf keinen bestimmten Typ Mann steht: "Ich finde, es ist ganz wichtig, dass der Mann Zukunftspläne hat, was den Job betrifft und was ihn selber betrifft." Er solle zudem selbstbewusst sein, weil Greta vermutet, dass solche Männer weniger eifersüchtig seien. "Dann natürlich auch ganz klassische Sachen: Humor, Loyalität, dies das...", zählte die Armbanddesignerin weiter auf.

Spielt Greta mit dem Punkt Selbstbewusstsein und Eifersucht vielleicht auf ihren Verflossenen an? Der Lüneburger hatte kurz vor ihrer Trennung erzählt, dass er nicht so gerne feiern geht und nicht verstehe, warum man jedes Wochenende losziehen müsse – Greta arbeitet allerdings als Bottle-Girl und ist deshalb manchmal mehrmals die Woche in einem Club.

RTL2 Greta und Fynn bei "Love Island"

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Ex-"Love Island"-Kandidatin

RTLZWEI Fynn und Greta, "Love Island"-Kandidaten 2021

