Mike Cees-Monballijn kann seinen Konkurrenten nicht ernst nehmen. Mola Adebisi (48) verletzte sich in der gestrigen Folge von Das Sommerhaus der Stars am Bein. Diese Schwäche nutzte der Mann von Michelle aus und wählte den Moderatoren und seine Partnerin Adelina Zilai in die Exit-Challenge. Kurz vor der alles entscheidenden Aufgabe humpelt Mola aufgrund seiner Verletzung durch das Landhaus – weshalb Mike und Michelle ganz schön ablästern.

"Mola kommt von Si-Mola-nt. Das ist einfach peinlich so eine Nummer. So etwas macht mich sauer, dann hink nach Hause und fertig", zieht der Realitystar in der heutigen Episode über seinen Mitstreiter her. Wenn es wirklich so schlecht um den 48-Jährige stehe, solle er in Mikes Augen einfach das Handtuch werfen und die Show verlassen. Auch Michelle ist genervt: "Dann wird da so ein Drama gemacht. Tritt doch an, du weißt doch nicht, was kommt – mein Gott, ey! Was soll das denn?" "Er ist halt kein Mann", entgegnet Mike daraufhin.

Aber auch bei Mola und Adelina fallen hinter dem Rücken ihrer Gegner ein paar Worte: "In ihm brodelt oder schlummert das Böse. Er hat so einen Hass." Die Twitter-User können Mike und Michelles Lästerattacke nicht verstehen. "Sagt mir wenn Mike raus ist. Ich ertrage den nicht mehr", schreibt ein Zuschauer – während ein anderer kritisiert: "Wehe Mike wäre verletzt und jemand würde so was behaupten."

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

RTL Adelina Zilai, Michelle Monballijn, Mike Cees-Monballijn und Mola Adebisi

ActionPress "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Mola Adebisi

RTL Adelina Zilai und Mike Cees bei "Das Sommerhaus der Stars"

