Die Hochzeit auf den ersten Blick-Fans müssen nicht mehr allzu lange warten! Die beliebte TV-Show geht in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr haben sich zwölf Singles auf das Liebesexperiment eingelassen, in dem sie ihren von Experten ausgesuchten Ehepartnern zum ersten Mal vor dem Traualtar begegnen. Ob sich alle Paare tatsächlich das Jawort geben, ist schon bald im Fernsehen zu sehen: Der offizielle Starttermin steht fest.

Wie Sat.1 bekannt gegeben hat, sollen die neuen Folgen ab Mittwoch, dem 3. November um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Damit hält der Sender an der Sendezeit des vergangenen Jahres fest. Zuvor war das Format jeweils am Sonntagvormittag gelaufen. Insgesamt sollen nun sieben Episoden der Hochzeits-Show zu sehen sein.

Die vergangene "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel war wenig erfolgreich. Zwar gaben sich alle Paare das Jawort – bei den meisten scheiterte die Ehe jedoch noch während der Sendung. Vor wenigen Monaten trennten sich dann auch noch Janina und Dennis sowie Ariane und Martin. Nur Annika und Manuel sind noch glücklich miteinander verheiratet.

@Sat.1/Christoph Assmann Lisa und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

© SAT.1 / Christoph Assmann Ein Hochzeitsbild von Robert und Emily von "Hochzeit auf den ersten Blick"

©Sat.1/Christoph Assmann Dennis und Janina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2020

