Sophia Thomalla (31) konnte mit ihrem Talent als Moderatorin offenbar ziemlich überzeugen. Im vergangenen Jahr stand die Beauty bei Are You The One? erstmals als Moderatorin für eine Datingshow vor der Kamera. Aktuell hilft sie in der VIP-Version des Kuppelformats den Single-Stars, ihr Pefect Match zu finden. Nun darf sich Sophia über einen neuen Job freuen – sie bekommt ihre eigene Flirtsendung.

Das verkündete die Sportskanone jetzt selbst auf Instagram. "Leute, ich darf wieder ran! Ich darf wieder verkuppeln! Endlich", freute sich die 31-Jährige. Sie freue sich wirklich wahnsinnig auf die neue RTL-Show mit dem "Date or Drop". Doch was erwartet die Zuschauer? "Stellt euch vor, ihr habt zwölf Blind Dates und alle wollen nur euch! Und wenn einer irgendwas sagt und tut, was euch nicht gefällt, dann lasst ihr ihn einfach verschwinden", gab Sophia den Fans schon mal einen kleinen Vorgeschmack.

Ob das Ähnlichkeiten mit einem anderen Format des Senders hat? "Bachelor 2.0 oder was? Viel Spaß beim Produzieren", witzelte der einstige Bachelor Andrej Mangold (34) unter dem Beitrag. Sophias Community freut sich riesig mit der Influencerin über diesen neuen Schritt und ist schon gespannt auf die Datingshow.

TVNOW Sophia Thomalla bei "Are You The One?"

TVNOW Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Juli 2021

