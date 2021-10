Bei den Clooneys haben offenbar die Kinder die Hosen an! George (60) und Amal Clooney (43) sind stolze Eltern von vierjährigen Zwillingen: Ella (4) und Alexander (4). Engel sollen die beiden aber nicht wirklich sein – zumindest wenn man den Erzählungen ihres berühmten Papas glauben kann. In einem Interview packt der "Ocean's Eleven"-Star nun über seinen Nachwuchs aus und verrät: Sie haben es faustdick hinter den Ohren und sind richtige kleine Schlawiner.

So lieben es die Geschwister, Streiche zu spielen, wie George laut RTL einigen Reportern bei der Premiere von "The Tender Bar" erzählt. Bei ihren Scherzen sind Ella und Alex auch richtig kreativ. "[Sie schmieren] Schokoladencreme an anderer Leute Schuhe, damit sie dann behaupten können, dass das Kacke sei", plaudert der Schauspieler aus. Der Oscar-Preisträger zweifelt deshalb auch ein bisschen an seinen Erziehungsqualitäten: "Ich weiß einfach, dass ich alles falsch mache."

Tatsächlich muss der 60-Jährige die Vorliebe der Zwillinge für allerlei Schabernack auf seine Kappe nehmen. Er hatte ihnen während des Lockdowns das Streichespielen überhaupt erst beigebracht, wie er bereits vor einer Woche gegenüber Entertainment Tonight gestand. Offenbar war George dabei ein hervorragender Lehrer und Ella und Alex noch bessere Schüler.

Getty Images George und Amal Clooney im Juni 2018

MEGA Amal und George Clooney mit ihren Kids am Comer See im August 2021

Getty Images George Clooney bei einer Pressekonferenz in L.A. im Mai 2019

