Britney Spears (39) zieht mal wieder blank! Die Pop-Prinzessin macht keinen Hehl daraus, dass sie mit ihrem Körper total im Reinen ist. Seit dem Ende ihrer Vormundschaft postet sie regelmäßig sexy Fotos von sich. So präsentierte die Sängerin im vergangenen September beispielsweise stolz ihren Po im Netz. Jetzt lässt Britney erneut die Hüllen fallen – dieses Mal steckt allerdings eine ganz besondere Botschaft dahinter: Mit dem heißen Schnappschuss spricht sie sich gegen Schönheits-OPs aus!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 39-Jährige ein Foto von sich, auf dem sie lediglich eine weiße Shorts und eine Halskette trägt. Ihre Brüste verdeckt sie mit den Händen – und blickt dabei selbstbewusst direkt in die Kamera. Unter dem Bild stellt Britney klar, dass sie von Beauty-OPs überhaupt nichts halte. "Vielleicht bin ich extrem empfindlich, aber ich würde lieber von einer Klippe stürzen, als mir von einem Arzt sagen zu lassen, was seiner Meinung nach an meinem Körperbild falsch ist", wettert sie gegen die Branche.

Die Fans sind von dem ehrlichen Posting der "Toxic"-Interpretin total begeistert: Innerhalb weniger Stunden wird der Beitrag bereits über 900.000 Mal geliked – und in der Kommentarspalte darunter finden sich zahlreiche positive Reaktionen. "Dein Körper ist Kunst" und: "Ändere nichts an dir! Du siehst toll aus", schwärmten nur zwei von sehr vielen Supportern.

MEGA Sängerin Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Getty Images Popstar Britney Spears

