Pietro Lombardi (29) packt so richtig aus! Der einstige DSDS-Gewinner ist mittlerweile auch ein gefeierter Netzstar. Seine über zwei Millionen Abonnenten unterhält er regelmäßig mit emotionalen Geschichten aus seiner Vergangenheit – oder auch mal mit lustigem Content. Schlüpfrige Themen kamen bei dem "Cinderella"-Sänger eher seltener auf den Tisch. Doch nun war er wohl in Plauderlaune und lieferte seinen Fans einige interessante Details: Diese Vorlieben hat Pietro im Bett!

In seiner Instagram-Story beantwortete der TV-Star intime Fragen seiner Follower – und die Antworten hatten es in sich. Pietro achtet bei Frauen eher auf die Brüste als auf den Po – und in der Kiste sollte es am besten romantisch aber auch mal versaut zugehen! Doch in seinem Schlafzimmer ging es wohl schon länger nicht mehr heiß her, wie er ebenfalls verriet...

Unzählige neugierige User wollten nämlich wissen, wann er das letzte Mal Sex gehabt hat: "Ihr Schlawiner, nur solche Fragen. Aber das ist schon etwas her", gab Pietro offen zu. Aber zu einer Sache äußerte er sich dann doch nicht – nämlich, ob er momentan eine neue Frau kennenlernt: "Das bleibt privat", schrieb er dazu.

Getty Images Pietro Lombardi im Mai 2011

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

