Reality-TV-Star Lala Kent (31) ist anscheinend noch immer im Hochzeitsfieber! Seit 2018 ist sie mit Randall Emmett verlobt. Zwischenzeitlich gab es vereinzelte Trennungsgerüchte um Lala und den Filmproduzenten, doch die beiden blieben zusammen und bekamen eine gemeinsame Tochter. Im vergangenen Jahr wollte das Paar eigentlich seine Hochzeit feiern, doch durch die Pandemie musste das Event verschoben werden. Lala schwelgte nun in Erinnerungen und postete Bilder von ihrer Brautkleid-Anprobe.

Auf Instagram teilte sie mehrere Bilder ihrer Traum-Robe. "Ich wollte euch mein Brautkleid zeigen, das ich zu meiner Hochzeit am 18. April 2020 tragen wollte", schrieb sie zu ihrem Post. Die Fotos seien bei der ersten Anprobe entstanden. "Drei Tage später hat das ganze Land wegen Corona dichtgemacht", erinnerte sich Lala. Das Kleid hat eine lange Schleppe und einen Carmen-Ausschnitt. Ein besonderes Detail befindet sich auf dem Schleier. Dort habe die Stylistin Alexandra Renee Scott sie mit einer Stickerei überrascht. Auf dem Schleier steht das Wort "Dad" in einem Herz, das sie offenbar an ihren verstorbenen Vater erinnern soll.

Im Interview mit The Knot erzählte Lala, dass sie enttäuscht sei, die Hochzeit verschieben zu müssen. Sie stellte aber auch klar: "Wir sind seit fünf Jahren zusammen, wir gehen nirgendwohin. Unsere Hochzeit wird dann stattfinden, wenn es richtig ist." Und dafür sei auch schon ein neues Kleid in Planung.

Anzeige

Instagram / lalakent LaLa Kent im Hochzeitskleid, 2021

Anzeige

Instagram / lalakent Schleier von Lala Kent, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / lalakent Lala Kent, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de