Dass die einstige Germany's next Topmodel-Kandidaten Sara Kulka (31) in Sachen Mode immer up to date ist, ist kein allzu großes Geheimnis! Auf Social Media präsentiert sie ihren Fans regelmäßig trendige Outfits – und dazu gehören natürlich auch Accessoires. Ein ganz besonderes trug die Influencerin auf ihrem Handgelenk, nämlich ein Tattoo. Doch mit diesem Tintenkunstwerk war die Blondine nicht mehr zufrieden: Sara ließ sich das alte Tattoo überstechen – und präsentierte jetzt stolz ihr Neues!

Auf Instagram präsentierte Sara ihren Fans jetzt das Cover-up: Ihr Handgelenk schmückt jetzt ein farbenfrohes Weltraummotiv. "Endlich ist mein Jugendsünden-Tattoo überstochen", freute sich die Influencerin und erklärte: "Es war das Erste, das ich mir habe stechen lassen – und auch, wenn es die Initialen meiner Mama sind, wollte ich es schon seit einer Weile ändern lassen, weil es für mich inzwischen eher nach einem Discostempel aussieht."

Auch das neue Tintenkunstwerk hat für Sara eine große Bedeutung, denn ihr Glaube sei "der Glaube ans Universum". "Ich glaube an die Kraft der Gedanken und ziehe daraus meine Kraft. Genauso liebe ich den Vollmond", schilderte die Blondine und fügte hinzu: "Außerdem liebt meine kleine Annabell auch das Universum [...], deshalb erinnert mich das Motiv auch an sie." Und für ihre Mutter wolle sie sich zum einem späteren Zeitpunkt dann ein "neues und schöneres Tattoo" stechen lassen...

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Juli 2021

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de