Ob Sara Kulka (28) auch in der Gymnastikstunde einen Spagat schafft, bleibt ungewiss. Im echten Leben allerdings meistert der einstigen GNTM-Kandidatin den Spagat zwischen liebender Vollzeitmutter und sexy Beauty-Queen mit Bravour! Sara ist Mama von zwei Töchtern: Annabell und Matilda sind ihr ganzer Stolz, doch ab und zu genehmigt sie sich auch eine kleine Family-Auszeit. Und dann schmeißt sich Sara in heißen Fummel und legt perfektes Make-up auf!

Die 28-Jährige kann beides, wie eines ihrer neuesten Instagram-Postings beweist. Sara posiert optimal gestylt auf dem Weihnachtsmarkt und niemand würde wohl annehmen, dass diese Sahneschnitte einen vierköpfigen Haushalt schmeißt. "Ich bestehe zur Hälfte aus Birkenstocks, Jogginghose, Dutt. Und zur anderen Hälfte aus Overknees und einer ordentlichen Portion Make-up…", muss die Powerfrau in ihrem Beitrag über sich selbst schmunzeln. Deswegen sei es auch so schwierig, sie in eine Schublade zu stecken: "Eine alternative, langzeitstillende Mama, die sobald ihre Kinder nicht in der Nähe sind, sich die Zeit nimmt, zur Tussi zu mutieren."

Immer wieder eckt Sara mit ihrer ganz eigenen, sehr lockeren Erziehungsmethode an: Zum Beispiel dürfen ihre Töchter ihr großes Geschäft in der Dusche verrichten. Auch bei der Ernährung drückt die Vollblut-Mom gerne beide Augen zu – ihre Kinder essen wann und was sie wollen.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern Matilda und Annabell

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka auf dem Weihnachtsmarkt, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern Annabell und Matilda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de