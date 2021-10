Monogamie kommt für diese Promi-Pärchen nicht in die Tüte! Die Schauspieler Will Smith (53) und seine Frau Jada Pinkett Smith (50) sind seit 1997 verheiratet und wirken auch heute noch ziemlich glücklich miteinander. Ihr Liebesgeheimnis ist ein ganz besonderes: Die Turteltauben führen eine offene Beziehung! "Jada hat nie an eine konventionelle Ehe geglaubt", erklärte der Der Prinz von Bel-Air-Star im Interview mit der GQ. Das Paar wolle sich immer alle Freiheiten geben, die sie brauchen. Und mit dieser Einstellung sind sie nicht allein...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de