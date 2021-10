Vanessa Hudgens (32) kann sich sehen lassen! Die Schauspielerin und Sängerin ist in körperlicher Topform und strahlt von innen heraus. Zuletzt zeigte sie ihre trainierte Körpermitte bei der Dessous-Show von Sängerin Rihanna (33). Dass die 32-Jährige leidenschaftlich gern Sport treibt und stolz auf ihre Muskeln ist, sieht man ihr an. Doch was ist ihr Geheimnis? So erhält Vanessa die Disziplin und ihre Fitness-Routine aufrecht!

Im Interview mit Shape plauderte die High School Musical-Darstellerin offen über ihre sportlichen Erfolge. Dafür spielen für sie viele Faktoren eine Rolle: weniger Kardiotraining und mehr Gewichtheben, Sport mit Freunden machen und eine gute Beziehung zum Essen. Vor allem aber kommt die Kraft für Vanessa von innen heraus: "Wenn du denkst: 'Ich schaffe auf keinen Fall 30 Wiederholungen.' Aber dann kannst du es doch und erinnerst dich daran, dass du alles schaffen kannst, was du dir vornimmst". Daraus ziehe die Beauty ihre Kraft, um den Star-Alltag zu meistern und glücklich durchs Leben zu gehen.

Die Leidenschaft und Stärke sieht man Vanessa auf jeden Fall an. Aber nicht nur der Sport bringt sie zum Strahlen, auch ihre Liebe zu Baseball-Profi Cole Tucker (25) gibt ihr Kraft. "Ich bin in einer so tollen, gesunden Beziehung", schwärmte die Schauspielerin im Interview weiter und könnte aktuelle wohl kaum glücklicher sein.

Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, 2021

Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens im August 2020

Anzeige

Instagram / vanessahudgens Cole Tucker und Vanessa Hudgens, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de