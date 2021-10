Ist JoJo Siwa etwa nicht mehr mit ihrer Freundin Kylie zusammen? Im Februar machte die TikTokerin die Beziehung zu ihrer bis dato besten Freundin offiziell. Seit acht Monaten sind die beiden nun schon zusammen und zeigen regelmäßig, wie vernarrt sie ineinander sind: Im vergangenen September knutschte das Paar bei einem Event sogar hemmungslos auf dem Red Carpet! Doch momentan scheint die Webbekanntheit eine schwere Zeit durchzumachen: Einige Hinweise deuten darauf hin, dass JoJo und Kylie sich getrennt haben könnten.

Im Gespräch mit People ließ die 18-Jährige durchblicken, dass es ihr im Moment nicht so gut gehe. "Ich habe Schwierigkeiten, mich auf Neues einzustellen und habe so etwas noch nie erlebt", berichtete sie. JoJo gab ehrlich zu, dass ihr diese Veränderung in ihrem Leben sogar die Tränen in die Augen trieb. "Wahrscheinlich werde ich heute Abend deswegen weinen, weil ich 18 bin und ein Teil von mir fehlt", gestand die Tänzerin. Ob sie damit wohl ihre Freundin Kylie meint?

Auch auf ihrem Instagram-Account teilte die "Dance Moms"-Darstellerin vor wenigen Tagen ein paar kryptische Zeilen. Im Netz erzählte sie ihren Fans, dass sie eine anstrengende Woche hinter sich habe. "Mein Gehirn war noch nie so überwältigt/überlastet, nicht nur von der Arbeit sondern auch vom Privatleben. Obwohl diese Woche aus so vielen Gründen eine der schwierigsten in meinem Leben war, war sie auch eine der besten", notierte JoJo.

Anzeige

MediaPunch JoJo Siwa im Oktober 2021 in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa mit ihrer Freundin Kylie

Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im Juli 2019 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de