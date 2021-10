Die Wollnys erfreuen sich nicht nur im TV großer Beliebtheit! Bereits seit 2011 läuft die Sendung "Die Wollnys – eine schrecklich große Familie" im Fernsehen – und auch in den sozialen Medien gewähren Silvia Wollny (56), Sarafina Wollny (26) und Co. regelmäßig Einblicke in ihr aufregendes Leben. Aber welches Großfamilienmitglied hat eigentlich die meisten Follower auf Social Media? Promiflash hat die Followerzahlen der Wollnys für euch zusammengefasst...

In den sozialen Medien ist Sarafina mit Abstand das angesagteste Wollny-Mitglied: Der Frau von Peter Wollny (28) folgen nämlich sage und schreibe 527.000 Fans auf Instagram. Aber auch das Großfamilienoberhaupt Silvia kann sich über eine riesengroße Netz-Community freuen: Die Updates der ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin verfolgen momentan rund 422.000 Supporter. Estefania Wollny (19) konnte im Netz bereits 365.000 Fans von sich überzeugen. Knapp dahinter folgt ihre Schwester Sylvana Wollny (29) mit 284.000 Followern.

Ein paar Follower weniger haben hingegen Lavinia Wollny (21) mit 106.000 Abonnenten auf der Fotoplattform und Sylvanas Verlobter Florian Köster (33) mit 104.000 Fans. Das Schlusslicht bildet Calantha Wollny (21) – und zwar aufgrund eines fiesen Vorfalls: Einst folgten der Mutter rund 58.000 Fans, doch nachdem ihr Account gehackt wurde und sie sich ein neues Profil anlegen musste, erreicht sie mit ihren Posts im Moment "nur" 3.100 User.

Die Followerzahlen der Wollnys im Überblick:

10. Calantha – einst 58.000, jetzt 3.100

9. Florian Köster – 104.000

8. Lavinia – 106.000

7. Sarah-Jane – 143.000

6. Peter – 228.000

5. Loredana – 240.000

4. Sylvana – 284.000

3. Estefania – 365.000

2. Silvia – 422.000

1. Sarafina – 527.000

Sarafina Wollny im Oktober 2020

Silvia Wollny im August 2021

Calantha Wollny, "Die Wollnys"-Star

