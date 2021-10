Bei Die Höhle der Löwen werden den potenziellen Investoren Judith Williams (49), Dagmar Wöhrl (67), Ralf Dümmel (54) und Co. unzählige Geschäftsideen präsentiert – nicht jeder Kandidat kann sich einen Deal mit den Löwen sichern. Wenn es am Ende klappt, ist die Freude dementsprechend groß – aber auf was achten die Damen der Runde eigentlich besonders bei den Auftritten der Gründer? Promiflash hat nachgehakt.

"Da muss jemand mit dem Herzen dabei sein", verriet Judith im Promiflash-Interview. Für sie solle es nicht nur ums Geld gehen, wie sie erklärte: "Alles in meinem Leben muss gefüllt sein mit Sinn und Leidenschaft. Dann hat man ein Leben in Fülle." Ihre Kollegin Dagmar sieht das ähnlich – sie offenbarte, wie man sie am besten überzeugen könne: Der erste Eindruck sei bereits ausschlaggebend, denn schon da spüre sie, ob der Funke überspringt. "[Der Gründer, Anm. d. Red.] muss natürlich von seiner Geschichte her sehr authentisch rüberkommen – man muss merken, dass er total verliebt in sein Produkt und in seine Idee ist", betonte die Löwin.

"Aber auch die Chemie muss stimmen", ergänzte die 67-Jährige. Immerhin sei ein Deal in der Sendung auch eine Art Vertrauensvorschuss – und das nicht nur vonseiten des Investors. Wenn ein Gründer sich für sie entscheide, bringe er ihr genauso Vertrauen entgegen, wie Dagmar ihm.

TVNow/ Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams

RTL / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl, "Die Höhle der Löwen"-Investorin

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

