Trauriges Liebes-Update von Maura Higgins! Die ehemalige US-Love Island-Teilnehmerin hatte lange kein Glück mit den Männern. Im Sommer schien sich das jedoch endlich geändert zu haben. Überglücklich teilte sie ihren Fans im Juli mit einem Paarfoto im Netz mit, dass sie und Strictly Come Dancing-Star Giovanni Pernice ein Paar sind. Doch das ist wohl nun wieder Vergangenheit. Maura soll wieder zu haben sein.

Das berichtete zumindest ein Informant gegenüber The Sun. Demnach sei Maura am Boden zerstört über die Trennung. "Die Freunde hoffen, dass sie sich wieder versöhnen können. Aber nur die Zeit wird zeigen, ob sie es schaffen werden, da Giovanni so beschäftigt ist", so der Insider. Der Profitänzer sei aktuell sehr in der neuen Staffel der Tanzshow eingespannt und trainiere viel mit seiner Tanzpartnerin Rose Ayling-Ellis.

Eine offizielle Trennungsbestätigung gibt es bislang weder von Giovanni noch von Maura. Letzte hat jedoch sämtliche Paarfotos von ihrem Instagram-Profil gelöscht. "Maura hat beschlossen, einen Schritt zurückzutreten und ihn sich auf die Show konzentrieren zu lassen", erklärte die Quelle außerdem.

Getty Images Maura Higgins, "Dancing on Ice"-Star

Getty Images Giovanni Pernice bei "Strictly Come Dancing", 2018

Instagram / maurahiggins Maura Higgins, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

