Maura Higgins ist weg vom Singlemarkt! Die Influencerin, die vor allem durch ihre Teilnahme an der britischen Version von Love Island bekannt wurde, hatte in der Vergangenheit kein glückliches Händchen bei den Männern. Nach der Trennung von Curtis Pritchard (25) datete sie vor wenigen Monaten noch ihren Kuppelshow-Kollegen Chris Taylor. Doch der Flirt ist längst passé. Ein Profitänzer hat Mauras Herz erobert – und das lässt sie nun auch alle Welt wissen.

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty ein Foto, auf dem sie die Hand des Strictly Come Dancing-Stars Giovanni Pernice hält. Zwar kommentiert sie den Post nicht weiter. Dennoch ist diese eindeutige Geste wohl als Paar-Outing zu verstehen. Schon zuvor wurde spekuliert, dass zwischen Maura und Giovanni etwas laufen könnte. Sie wurden vergangene Woche beim Feiern in einer Drag-Bar gesichtet. Daraufhin sollen sie mehrere Nächte in einem Hotel verbracht haben.

"Gio und Maura sind ein Paar. Jeder weiß, dass er sich in der Vergangenheit ausgetobt hat, aber mit Maura ist es ihm ernst", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail. Der Hottie hätte seine neue Freundin auch schon seinen Kollegen und Freunden vorgestellt und sei sehr froh darüber, dass sich die Dinge zwischen ihnen so schnell und so positiv entwickeln.

"Love Island"-Star Maura Higgins

Influencerin Maura Higgins

Giovanni Pernice bei "Strictly Come Dancing"

