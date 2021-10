In der beliebten Reality-TV-Show Das Sommerhaus der Stars ist inzwischen schon wieder Halbzeit! Vergangene Woche mussten die Fans sich nach der dramatischen Exit-Challenge mit Mike Cees-Monballijn von Mola Adebisi (48) und dessen Freundin Adelina Zilai verabschieden. Auch in den kommenden Episoden wird noch das eine oder andere Promi-Pärchen dem Bocholter Ferienhäuschen und dem Preisgeld Lebewohl sagen müssen. Wenn sie die Wahl hätten: Welches VIP-Duo würden die Zuschauer denn am liebsten gewinnen sehen?

638 Promiflash-Leser haben abgestimmt (Stand: 18. Oktober, 14 Uhr) und es gab ein klares Ergebnis: Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt sollen als Sieger aus "Das Sommerhaus der Stars" hervorgehen! Dafür hat die Mehrheit von 47,2 Prozent (301 Votes) gestimmt. Vergangene Woche waren die beiden übrigens auch schon die Lieblinge der Sommerhaus-Fans. Auf Platz zwei im Beliebtheitsranking sind dieses Mal Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer gelandet – mit 21,5 Prozent (137 Votes).

Diese Stars wiederum müssten sich Sorgen machen, wenn die Zuschauer wählen dürften: Michelle und Mike Cees-Monballijn bilden mit 1,7 Prozent (elf Votes) das Schlusslicht. Das liegt sicherlich an dem polarisierenden Verhalten des ehemaligen Temptation Island-Verführers. Oder womöglich daran, dass ihre Kontrahenten sie in der vergangenen Folge beinahe einstimmig rausgevotet hätten – hätten sie nicht die Exit-Challenge gegen Mola gewonnen...

Hier noch mal das gesamte Voting-Ergebnis im Überblick:

Platz 1: Lars und Dominik mit 47,2 Prozent

Platz 2: Sissi und Benjamin mit 21,5 Prozent

Platz 3: Samira und Yasin mit 10,3 Prozent

Platz 4: Jana Pallaske (42) und Sascha Girndt (45) mit 7,7 Prozent

Platz 5: Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (52) mit 6,9 Prozent

Platz 6: Almklausi (51) und seine Frau Maritta Krehl mit 4,7 Prozent

Platz 7: Mike und Michelle mit 1,7 Prozent

