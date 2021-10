Rosie Huntington-Whiteley (34) ist aktuell in freudiger Erwartung mit ihrem zweiten Kind. Diese tolle Nachricht hatte das Model im August auf Social Media kurz und knapp mit den Worten "zweite Runde" verkündet. Einige Wochen später hat Rosie nun eine beachtliche Kugel vorzuweisen – gerne zeigen scheint sie diese jedoch nicht. Auf neuen Fotos versteckt die Partnerin von Jason Statham (54) ihre runde Körpermitte jetzt gekonnt.

Rosies Instagram-Fotos ließen bisher nicht erahnen, dass sie ihr zweites Kind erwartet. In ihrem neuesten Post konnten die Follower nun aber endlich einen Blick auf ihren Babybauch erhaschen – vorausgesetzt, sie haben fleißig nach links geswipt. In der Fotoreihe eines Shootings für eine Modemarke kaschiert ein locker geschnittener Pullover die Körpermitte der 34-Jährigen, auf der letzten Aufnahme gibt es jedoch keinen Zweifel mehr: Rosie hat bereits eine stolze Kugel vorzuweisen!

Details über ihre Schwangerschaft hat die Beauty bisher nicht preisgegeben. Es ist weder bekannt, in welchem Monat sie sich befindet noch ob Sohnemann Jack einen Bruder oder eine Schwester bekommt. Die Fans scheinen sich jedoch über jeden noch so kleinen Einblick zu freuen. "Das letzte Pic gefällt mir am meisten", kommentierte etwa ein User die Bilderreihe.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley im August 2021

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

MEGA Rosie Huntington-Whiteley mit ihrem Sohn, Februar 2020

