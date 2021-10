Was für ein starkes Mutter-Sohn-Duo! Trotz einer niederschmetternden Diagnose vor drei Jahren bleibt Selma Blair (49) weiterhin im Rampenlicht. Die "Eiskalte Engel"-Bekanntheit kämpft gegen die unheilbare Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose, plant aber dennoch ihre Rückkehr auf die große Leinwand. Stets an der Seite der Schauspielerin ist ihr zehnjähriger Sohn Arthur Saint Bleick. Gemeinsam posierten die beiden nun sogar auf dem roten Teppich.

Bei einer Aufführung ihrer Dokumentation "Introducing, Selma Blair" stärkte ihre Familie der 49-Jährigen den Rücken. Auf einen Gehstock gestützt, strahlte die Filmgröße Seite an Seite mit dem Zehnjährigen für die Kameras. Während Selma in einem funkelnden, silberfarbenen Kleid posierte, erschien Arthur in alltagstauglicherem Look. Der Kleine trug ein Sakko, eine kurze Hose und rote Sneaker dazu. Auffällig war auch die Frisur des Promi-Sprosses: Arthur trägt nicht länger seine lange Zottelmähne, sondern kurz geschnittenes Haar.

Selmas Krankheit hat vieles verändert – auch den Blick auf ihren Nachwuchs. Schon vor zwei Jahren hatte sie betont, für jeden Moment mit Arthur dankbar zu sein und das Hier und Jetzt zu genießen. "Als Mutter – ob stark oder nicht so stark – hoffe ich, dass ich mit diesem Kind zusammen sein kann, wenn es mich braucht", schrieb sie in einem Instagram-Post.

Getty Images Selma Blair und ihr Sohn Arthur Saint Bleick bei der Erase MS Gala in Beverly Hills, Mai 2019

Getty Images Selma Blair und ihr Sohn Arthur Saint Bleick bei einer "Introducing, Selma Blair"-Aufführung, 2021

Instagram / selmablair Selma Blair mit ihrem Sohn Arthur, Weihnachten 2020

