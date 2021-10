Neue Körperkunst! Zayn Malik (28) ist auf seinen Social-Media-Accounts meistens eher zurückhaltend und postet nur hin und wieder etwas aus seinem Leben. Zuletzt war es sogar schon so ruhig geworden, dass sich die Fans des ehemaligen One Direction-Mitglieds Sorgen gemacht hatten! Doch nun meldete er sich mit einem Bild zurück. Und auf dem ist deutlich zu erkennen: Zayn hat sich ein paar neue Tattoos stechen lassen!

Auf seinem Instagram-Account postete der 28-Jährige ein Selfie von sich in einem weißen T-Shirt. Dieses bot einen guten Blick auf seine zahlreichen Tattoos, worunter auch drei neue waren: Ein schwarzes Muster direkt am Hals, daneben links und rechts drei knallrote Balken und am linken Oberarm ein ebenfalls rotes Viereck. Diese Körperbemalungen scheinen brandneu zu sein, denn sein vorheriger Post zeigt besagte Körperstellen noch kahl.

Ginge es nach Zayns Fans, könnte er wohl gern öfter etwas aus seinem Privatleben posten. Schließlich ist er erst dieses Jahr Vater geworden. Aber immerhin gewährt seine Freundin Gigi Hadid (26) da schon etwas mehr Einblick in das Privatleben der jungen Eltern und postete bereits einige süße Bilder mit Töchterchen Khai.

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Instagram / zayn Zayn Malik, ehemaliges One-Direction-Mitglied

Instagram / yolanda.hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

