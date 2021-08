Zayn Malik (28) ist wieder da! In den vergangenen Wochen war es auf Social Media sehr ruhig um den ehemaligen One Direction-Sänger geworden. Sein letzter Post ist auf den 12. Mai datiert – seitdem herrscht auf seinem Account Funkstille. Das Einzige, was seine Fans von ihm zu sehen bekamen, war ein Bild mit seiner Tochter Khai, das seine Partnerin Gigi Hadid (26) anlässlich des Vatertags in den USA am 20. Juni in ihrem Feed veröffentlicht hatte. Doch jetzt meldet sich Zayn auch endlich wieder persönlich bei seinen Fans!

Der 28-Jährige veröffentlichte auf Instagram nun zwei neue Fotos. Bei dem ersten handelt es sich um ein Selfie, auf dem der Brite leicht zur Seite blickt. Das andere zeigt ihn beim Angeln. Dazu richtete Zayn ein paar Worte an seine Community und schrieb: "Ich habe euch so vermisst." Den Fans scheint es auch so zu gehen. Ein Follower schrieb: "Wir haben dich auch vermisst." Ein anderer User kommentierte: "Zayn, ich liebe dich so sehr."

Der gebürtige Bradforder gibt zwar ohnehin nicht viel von sich im Netz preis – so lange hat er allerdings selten nichts gepostet. 2017 erklärte er gegenüber dem VMAN-Magazin, dass er ohnehin nicht viel von Social Media halte: "Es ist lächerlich für mich geworden." Seiner Meinung nach sei es nicht förderlich für den Verstand, wenn alle Menschen ihre Meinungen und Ansichten publik machen. Das führe zwangsläufig zu Problemen.

Instagram / gigihadid Zayn Malik mit seiner Tochter Khai

Instagram / zayn Zayn Malik, Musiker

Getty Images Zayn Malik, Sänger

