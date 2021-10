Deutschland ist endlich wieder im Ratefieber! Am Samstag ging eine brandneue Staffel der beliebten Gesangsshow The Masked Singer an den Start – hier treten Promis kostümiert gegeneinander an und versuchen dabei, ihre Identität so lange wie möglich geheim zu halten. Am Ende der Auftaktsendung musste die Chili jedoch ihre Maske lüften: Zum Vorschein kam Tagesschau-Sprecher Jens Riewa (58). Doch wer könnte unter den restlichen Kostümen stecken? Hier kommen die Top-Tipps der Fans!

Die Zuschauer haben inzwischen fleißig im offiziellen ProSieben-Voting abgestimmt. Vor allem bei einer Maske sind sie sich schon sehr sicher: Unter dem Heldinnen-Kostüm vermutet die Mehrheit Sängerin Christina Stürmer (39)! Auch unter der süßen Raupe wollen die Fans einen Profi herausgehört haben: Hier schwanken sie zwischen Sandy Mölling (40) und Jeanette Biedermann (41). Und wer könnte das Stinktier sein? Die "The Masked Singer"-Detektive tippen auf Designer Harald Glööckler (56) oder Influencer Riccardo Simonetti (28).

Der Phönix warf mit seinen fließenden Bewegungen beim ersten Auftritt die Frage auf, ob der Star unter dem Kostüm vielleicht im Rollstuhl sitzt. Wohl auch deshalb tippen jetzt viele auf den vom Hals abwärts querschnittsgelähmten Autor Samuel Koch (34). Doch die "The Masked Singer"-Fans könnten sich auch vorstellen, dass Moderator Joko Winterscheidt (42) hier im Sitzen seine 1,90 Meter Körpergröße verbergen will. Unter dem Mops vermuten die Zuschauer übrigens eine Schlagersängerin: entweder Beatrice Egli (33) oder Inka Bause (52).

Und wer könnte das schillernde Axolotl sein? Die Fans sind sich offenbar sicher, dass es sich hier um eine extrovertierte Persönlichkeit handeln muss: Sie schwanken zwischen Stand-up-Comedienne Tahnee und Kollegin Martina Hill (47). Unter dem Teddy vermuten sie eine echte Beauty: Entweder die ehemalige Let's Dance-Mentorin Ekaterina Leonova (34) oder Germany's next Topmodel-Gewinnerin Lena Gercke (33).

Doch wer trägt das aktuelle Lieblingskostüm der "The Masked Singer"-Fans – Mülli Müller? Hier glauben viele, den Songwriter Johannes Oerding (39) erkannt zu haben! Aber auch sein Kollege Smudo (53) wurde oft getippt. Unter dem Hammerhai wiederum vermuten die Zuschauer keinen Sänger, sondern einen Spaßvogel: Ralf Schmitz (46) oder Michael Kessler (54). Zu guter Letzt gibt es ja noch die Digitalmaske, den Tiger: Hier wollen viele Rateteam-Star Ruth Moschner (45) heraushören, die ja bekanntermaßen unbedingt mal unter einem Kostüm stecken wollte...

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Die Heldin bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Mops aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Das Axolotl bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Mülli Müller aus der "The Masked Singer"-Staffel

ProSieben/Willi Weber Der Hammerhai bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de