Lena Gercke (33) zeigt ihren Nachwuchs! Seit Juli des vergangenen Jahres ist die erste Gewinnerin von Germany's next Topmodel nicht mehr nur Model, sondern auch stolze Mutter eines kleinen Mädchens. Ihre Tochter Zoe hielt die Schönheit bisher aber immer bewusst von der Öffentlichkeit fern – umso erfreulicher sind nun die aktuellen Bilder aus dem Familienurlaub mit Lenas Partner Dustin Schöne (36): Dort sieht man sie und ihr Töchterchen mit einem süßen Lockenkopf!

Via Instagram meldete sich die Blondine am Wochenende mit einer Reihe von Schnappschüssen ihrer freien Tage. Gemeinsam mit ihren Liebsten genoss Lena eine Auszeit in den Bergen. Vor traumhafter Kulisse unternahm das Trio offenbar auch eine kleine Wandertour, bei der die kleine Zoe ganz entspannt auf den Schultern ihres Papas Platz nahm und die Landschaft von oben aus betrachtete. Auch wenn die kleine Maus nur von hinten zu sehen ist, wird deutlich: Sie hat einen ganz schön süßen Wuschelkopf voller Löckchen.

Dass die erst Einjährige ihre Mama aber auch ordentlich zum Lachen bringen kann, bewies Zoe erst vor wenigen Wochen. Eigentlich wollte Lena ganz lässig ein neues Outfitvideo für ihre Community abfilmen – Tochter Zoe brachte ihre Mama hinter der Kamera aber offenbar so sehr aus dem Konzept, dass die 33-Jährige einen Lachkrampf bekam und den Dreh zwischendurch abbrechen musste.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gerckes Freund Dustin mit Tochter Zoe

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Influencerin

Anzeige

Getty Images Model Lena Gercke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de