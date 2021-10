Hubert Fella (53) und Matthias Mangiapane (38) gehören zu den Promis, die die nervenaufreibende Liebesprobe bei Das Sommerhaus der Stars bereits hinter sich haben. In diesem Jahr können sie nun ganz entspannt von zu Hause aus verfolgen, wie sich ihre Nachfolger in der TV-Behausung schlagen. Was in der aktuellen Staffel besonders im Fokus steht sind: die neuen Regeln. Vor allem die Exit-Challenge macht den Stars das Leben schwer. Doch was halten Hubert und sein Liebster davon? Im Gespräch mit Promiflash wird klar: Die beiden sind hier nicht einer Meinung.

"Ich finde die Exit-Challenge genial – jedes Paar hat die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. So hast du die Möglichkeit, jeden Ball noch mal zurückzuspielen. Du kannst mit allen direkt vor Ort abrechnen", schwärmt Matthias gegenüber Promiflash von der Option, im Exit-Game das Blatt noch einmal komplett zu wenden. Für seinen Partner stellt aber genau das ein großes Problem dar. Er betont: "Wenn ich jemanden rauswähle, dann will ich den raus haben und will nicht, dass er wiederkommt." Er findet auch, dass die Spiele nicht ganz fair sind und vielfältiger sein müssten. "Ich finde es total scheiße", lautet sein abschließendes Fazit.

Immerhin sind sich die zwei aber hinsichtlich der Extra-Sendetermine einig. Das Sommerhaus läuft in dieser Staffel dreimal wöchentlich. Die Fellas finden das grundsätzlich super – hätten sich bei so viel Fernsehzeit aber einen unterhaltsameren Cast gewünscht. "Die Neuerungen finde ich mega, aber für diese Sommerhaus-Staffel finde ich es langweilig", erklärt Matthias. Hubert fügt hinzu: "Du musst dich auch interessant und unterhaltsam verkaufen."

ActionPress Matthias Mangiapane, Reality-TV-Star

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Hubert Fella im September 2019

RTL2 Matthias Mangiapane und Hubert Fella bei "Das Supermarkt-Quiz"

