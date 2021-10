Dramatische Rückkehr mit ehrlichen Worten! Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) legte eine wochenlange Social-Media-Auszeit ein. Seit ein paar Tagen äußert er sich wieder in der Öffentlichkeit und erklärt, dass ihm die Ereignisse der letzten zwei Jahre stark zugesetzt haben. Die Trennung von seiner Ex Jennifer Lange (28), der anschließende Vertrauensbruch seines ehemaligen Freundes Darius Zander (37) und der anhaltende Sommerhaus-Shitstorm ließen ihn das Vertrauen in die Menschheit verlieren. Nun gibt er in einem ersten Video-Statement einen privaten Einblick in seinen Alltag während der selbstauferlegten Netz-Pause.

Zum Lied "Papi's Home" von Rapper Drake (34) läuft der Basketballer entschieden in sein Zimmer und begrüßt seine Instagram-Community. Statt auf die Gründe seiner Auszeit einzugehen, legt er offen, was diese mit seiner mentalen und körperlichen Verfassung gemacht haben. "Ich bin total leer, ich habe keine Motivation, ich möchte am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen", beschreibt Andrej rückblickend seinen Zustand. Wie sein Social-Media-Detox aussah? Nach einer intensiven Schlaf-Woche, gefolgt von einer krassen Erkältung, begann Andrej seinen Gelüsten nachzugehen. "Ich habe drei Tage am Stück nur Weißbrot mit Nutella gegessen", gibt der Sportler preis. Die Konsequenz? Acht Kilo plus auf der Waage innerhalb von drei Wochen!

Und Andrejs Reaktion auf die Zunahme? Der Basketballer nahm es gelassen. "Du machst jetzt einfach das, was dein Körper und dein Kopf braucht", erklärte der 34-Jährige seine Gedanken. Erst rückblickend sei ihm "einiges klar geworden" und er müsse noch immer "viel verarbeiten." Sein Plan für die Zukunft: Die Fans dürfen wieder an dem Alltag des Reality-Gesichts teilnehmen, aber eine abgestimmte Work-Life-Balance sei dabei nun Andrejs Priorität. Was für ihn dazu zählt? "Wieder Basketball spielen, Freunde treffen, Me-Time, Massagen gönnen", erzählt der umstrittene Hottie. Doch auch auf die Arbeit möchte er nicht ganz verzichten.

Andrej Mangold, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Andrej Mangold, Reality-TV-Star

Andrej Mangold, Bachelor 2019

