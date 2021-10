Hier bleibt wenig der Fantasie überlassen! Der Sänger Cody Simpson (24) ist bekannt für seine zahlreichen Musikerfolge und seine Leidenschaft fürs Wettkampfschwimmen. Letztere lässt die Fans immer mal wieder einen Blick auf den nackten Oberkörper des Hotties erhaschen. Nun lenkte der Ex von Miley Cyrus (28) den Fokus aber auf ein ganz anderes Körperteil: In einer Bilderstrecke sieht man auf mehreren Aufnahmen eine auffällige Beule in Codys Schritt!

In einem maßgeschneiderten grauen Anzug posierte der Musiker am Wochenende lässig mit Kaffeebecher und Gitarre, offenbar während einer Aufnahmesession. Auf seinem Instagram-Kanal hielt er diesen Moment fest. Der eindeutige Umriss seines besten Stücks sorgte anschließend für Begeisterung bei seiner Community. Unter der Bilderstrecke fanden sich dazu zahlreiche Kommentare: "Kann mal jemand den Elefanten in der Hose ansprechen?", "Du kannst auf diesem dritten Bein balancieren" und "Ich weiß, es ist groß", lauten etwa einige der User-Stimmen.

Und was sagt der Popstar selbst zu den Feststellungen seiner Follower? Cody schien diese Auffälligkeit gar nicht bemerkt zu haben. Er wählte die Bildunterschrift "Die Ruhe vor der Ruhe" und hüllte sich anschließend in Schweigen. Ob seine derzeitige Freundin Marloes Stevens hier mehr Auskunft geben könnte? Die beiden turtelten jedenfalls noch vor wenigen Monaten im Liebesurlaub an der Gold Coast in seiner Heimat Australien.

Instagram / codysimpson Cody Simpson, Sänger

Instagram / codysimpson Ausschnitt von Cody Simpson, 2021

Instagram / marloes_stevens Cody Simpson und Marloes Stevens im Januar 2021

