Wurde Das Sommerhaus der Stars etwa kurzerhand in den australischen Urwald verfrachtet? Die beliebte Promikampf-Show flimmert seit drei Wochen wieder über die Bildschirme. Um es eine Runde weiter zu schaffen, gilt es dabei stets, die Spiele zu meistern und sich damit vor dem Exit zu schützen. Auch in der aktuellen Episode stand wieder eine solche Challenge an: Spannende Fragen mussten beantwortet werden, ansonsten war eine echte Ekel-Mahlzeit zu verzehren – ganz in guter alter Dschungelcamp-Manier!

Unter dem Namen "Tischlein deck dick" wurden Peggy Jerofke, Benjamin Melzer und Co. wortwörtlich zu Tisch gebeten. Vorgesetzt wurden den Paaren eher weniger schmackhafte Köstlichkeiten, wie Wasabi gemixt mit saurer Sahne, Zwiebelschmalz mit Vanillesoße oder Sauerkraut mit Kakao. Doch um den Genuss dieser kam kaum einer herum: Nach und nach beantworteten die Promis die Fragen falsch – und erbrachen sich beinahe beim Straf-Essen. "Das stinkt, als hätte ein Mensch zehn Tage nicht geduscht", jammerte Samira, während sie gleichzeitig würgte.

Überhaupt scheint die Sommerhaus-Produktion in diesem Jahr tief in die Ideenkiste gegriffen zu haben: Einige der Challenges, wie das Kreuzworträtsel, waren zwar bereits aus den bisherigen Staffeln bekannt – ansonsten sind jedoch einige neue Spiele hinzugekommen. Ob die Macher damit verhindern wollen, dass die Paare sich zu gut auf die Herausforderungen vorbereiten?

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

RTL Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer im "Sommerhaus der Stars"

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Daniela Büchner bei der Dschungelprüfung "Kaffee und Fluchen"

RTL Maritta Krehl im "Sommerhaus der Stars" 2021

