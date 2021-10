Haben sich Niko Ulanovsky (24) und Hanna Annika (23) gesucht und gefunden? Der Eiskunstläufer und die angehende Grundschullehrerin haben zuletzt beide versucht, ihre große Liebe in einer Datingshow zu finden. Während Hannas Gefühlswelt bei Ex on the Beach aber durch ihren Ex Til Adam völlig auf den Kopf gestellt wurde, funkte es zwischen Niko und Bachelorette Maxime Herbord (27) einfach nicht. Wurden die beiden jetzt abseits einer TV-Show von Amors Pfeil getroffen? Bei Hanna und Niko scheint es sich nämlich um mehr als nur Freundschaft zu handeln...

In den vergangenen Wochen war die Norddeutsche verdächtig oft in Bayern unterwegs – dort trainiert der ehemalige Dancing on Ice-Partner von Nadine Klein (36) auf dem Eis. Bei einem Ausflug auf eine Bergstation teilte Hanna vor einigen Wochen auch ein Foto, auf dem sich der Sportler in einer Glasscheibe spiegelte. Weil Niko selbst einige Bilder von dem Trip in die Berge postete, war er anhand seiner Kleidung ganz eindeutig zu identifizieren. Ein offizielles Paar-Outing gibt es bisher zwar nicht, der 24-Jährige antwortete seinen Fans nun aber auf die Frage, ob er Single sei, verdächtig. "Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Da ist aber eine Person in meinem Leben, die mir sehr wichtig geworden ist...", verriet er auf Instagram.

Hannas Ex Till hatte schon Grund zur Annahme gegeben, dass die Studentin wieder vergeben ist. Als er auf Social Media auf das Drama mit seiner früheren Partnerin angesprochen wurde, äußerte er: "Ich meine, wir haben beide einen neuen Partner und gut ist. Es dauert wohl noch, bis das alle verstehen..."

Anzeige

Instagram / hannannika_ Niko Ulanovsky in Hanna Annikas Story

Anzeige

Instagram / niko.ulanovsky Bachelorette-Star Niko Ulanovsky

Anzeige

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de