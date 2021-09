Hat Hanna Annika (23) etwa einen neuen Mann an ihrer Seite? Die Reality-TV-Blondine hat gerade eine ziemlich turbulente Beziehung mit Till Adam (32) hinter sich – die in einer öffentlichen Schlammschlacht zwischen dem Temptation Island-Pärchen endete. Offiziell ist Hanna seither Single – aber stimmt das auch? Till scheint im Netz nun jedenfalls das Gegenteil anzudeuten. Er behauptet, seine Ex und er hätten beide "neue Partner".

In einer Instagram-Fragerunde wurde der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat auf das Drama mit seiner Verflossenen angesprochen. Till reagierte darauf so: "Ich meine, wir haben beide einen neuen 'Partner' und gut ist. Es dauert wohl noch, bis das alle verstehen..." Nanu, beide einen neuen Partner? Till trifft sich seit Kurzem mit seiner neuen Flamme Johanna. Aber Hanna ist eigentlich offiziell noch solo unterwegs. Hat Till hier also möglicherweise ein Geheimnis ausgeplaudert?

In Hannas Account gibt es jedenfalls keinen Hinweis auf eine neue Romanze. Stattdessen erklärte sie ihren Followern vor Kurzem noch, dass sie das Thema Liebe nun erst mal langsam angehen lassen wolle: "Ich könnte nicht direkt eine neue Beziehung eingehen. Es braucht alles seine Zeit."

Instagram / tilladam23 Till Adam im September 2020

Instagram / tilladam23 Till Adam und seine Flamme Johanna

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, 2021 in Hamburg

